Максим Канунников: горжусь, что Лучано Спаллетти был моим тренером. Рад за него и «Наполи»

Бывший нападающий казанского «Рубина» Максим Канунников поделился мнением о победе в чемпионате Италии «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти, с которым они пересекались в санкт-петербургском «Зените».
«Очень рад за Лучано и за «Наполи»! Они провели фантастический сезон и заслуженно завоевали трофей!
Часто вспоминаю совместную работу с Лучано и его штабом и горжусь, что он был моим тренером», — сказал Канунников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера, 4 мая, в рамках матча 33-го тура Серии А проходил матч, в котором встречались «Удинезе» и «Наполи». Встреча закончилась со счётом 1:1, тем самым команда Лучано Спаллетти оформила чемпионство. Это случилось впервые за 33 года, когда за неаполитанцев ещё выступал Диего Армандо Марадона.
- 5 мая 2023
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