Первак: в «Спартаке» без Федуна всё по-прежнему, только не стало вбросов от Заремы

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что в московском клубе ничего не изменилось после ухода Леонида Федуна. Единственное изменение, которое отметил Первак, это отсутствие выступлений в СМИ от Заремы Салиховой.

«Я не заметил, что в «Спартаке» что-то изменилось после ухода Федуна. По-моему, всё так же. Всё осталось на одном уровне. Но нет больших вбросов в прессу. Там же ангажировала эта особа… Зарема. Думаю, больше для того, чтобы себя попиарить, наименее, чтобы улучшить футбол. Хотя она нормальная и умная женщина. Что-то поняла своё пока была у футбола. Даже действия какие-то начала проводить, контактировать с агентами и выбирать лучших из них.

Давление ушло, но в «Спартаке» не поменялся менеджмент. В нём большая проблема. Внутри должен быть единый механизм. В нашем футболе я вижу продуктивность всех служб в «Зените», ЦСКА, близок к этому «Краснодар», и у «Локомотива» уже начинает получаться в этом направлении», — приводит слова Первака Legalbet.