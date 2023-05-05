Первак: в «Спартаке» без Федуна всё по-прежнему, только не стало вбросов от Заремы

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что в московском клубе ничего не изменилось после ухода Леонида Федуна. Единственное изменение, которое отметил Первак, это отсутствие выступлений в СМИ от Заремы Салиховой.
«Я не заметил, что в «Спартаке» что-то изменилось после ухода Федуна. По-моему, всё так же. Всё осталось на одном уровне. Но нет больших вбросов в прессу. Там же ангажировала эта особа… Зарема. Думаю, больше для того, чтобы себя попиарить, наименее, чтобы улучшить футбол. Хотя она нормальная и умная женщина. Что-то поняла своё пока была у футбола. Даже действия какие-то начала проводить, контактировать с агентами и выбирать лучших из них.
Давление ушло, но в «Спартаке» не поменялся менеджмент. В нём большая проблема. Внутри должен быть единый механизм. В нашем футболе я вижу продуктивность всех служб в «Зените», ЦСКА, близок к этому «Краснодар», и у «Локомотива» уже начинает получаться в этом направлении», — приводит слова Первака Legalbet.
- 5 мая 2023
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:15
-
14:14
-
14:06
-
13:47
-
13:46
-
13:40
-
13:30
-
13:29
-
13:25
-
13:21
-
13:20
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:28
-
12:21
-
11:55
-
11:52
-
11:51
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:28