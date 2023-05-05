Константин Лепёхин: что поздравлять Спаллетти с чемпионством? Я не следил за его «Наполи»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин оценил победу «Наполи» в чемпионате Италии под руководством Лучано Спаллетти.

«Что поздравлять Спаллетти с чемпионством? Думаю, ему нет дела до того, что происходит в России, что за ним тут кто-то следит. Я и не следил за его «Наполи» — знаю лишь, что это первый титул со времён Марадоны. Команда «Наполи» мне известна только тем, что в ней выступал этот самый Марадона — больше никакой информации о ней у меня нет. Думаю, для настоящих болельщиков «Зенита» чемпионство Спаллетти не имеет значимости, а только «Зенит», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 4 мая, в матче 33-го тура Серии А «Наполи» сыграл в гостях вничью с «Удинезе» (1:1), оформив чемпионство. Это случилось впервые за 33 года.