Сергей Веденеев: «Зенит» намного сильнее «Спартака» — суперматч только по названию

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями перед матчем сине-бело-голубых с московским «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.
«Зенит» — «Спартак» — суперматч только по названию. Не думаю, что это будет выдающаяся игра по содержанию. Сегодня «Зенит» намного сильнее, у «Спартака» не в форме или травмированы ведущие игроки. Единственное, что можно будет противопоставить «Зениту» — самоотверженная игра в обороне. Либо в этом матче будет ничья, либо «Зенит» выиграет. «Спартак» хорошо подготовлен физически, но мастерства порой не хватает, единственный шанс за что-то зацепиться — сыграть вообще без ошибок в обороне.
Чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» будет иметь особое значение только в информационном пространстве. Может, ещё для каких-то фанатов, у которых личное принципиальное отношение к «Спартаку». А глобально большой разницы, конечно, нет. Мне хотелось бы, чтобы напряжение продлилось до конца чемпионата, а то в оставшихся матчах «Зенит» будет играть уже не так интересно», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, игра «Зенита» и «Спартака» состоится в воскресенье, 7 мая, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнётся в 18:00 мск.
- 5 мая 2023
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