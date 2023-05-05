Спаллетти назвал три фактора, необходимых для победы в чемпионате
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал завоевание командой чемпионского титула.
«Три правила, чтобы стать чемпионами: страстный город, фантастические футболисты и сильные судьбы! Спасибо, ребята, спасибо, Неаполь!» – написал Спаллетти в своём профиле в соцсетях, сделав отсылку к своей знаменитой фразе «сильные люди, сильные судьбы; слабые люди, слабые судьбы».
Напомним, «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона Серии А, в матче 33-го тура сыграв вничью с «Удинезе» на его поле (1:1). Благодаря этой ничьей «Наполи» набрал 80 очков по итогам 33 туров. Команда Спаллетти опережает ближайшего преследователя, «Лацио», на 16 очков, а до конца сезона осталось пять матчей.
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