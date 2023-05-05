Матвей Сафонов: нужно завоевать трофей, чтобы войти в историю

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды в финальном матче Пути регионов Кубка России с «Акроном».

«Тренер после игры поздравил с победой, но всё равно чувствовалось неудовлетворение. Оно было связано с тем, что мы не смогли обыграть команду ФНЛ в основное время. После того как утихают эмоции, здравый смысл говорит о том, что мы должны были побеждать увереннее, без нервов. Но не всё, что планируется на бумаге, получается на поле. Главное, что мы прошли дальше.

Сейчас мы находимся в хорошем расположении духа, рады тому, что решили часть общей задачи. Главное правило плей-офф – пройти дальше, пусть даже не показав красивую игру. Для «Краснодара» главное – результат, и неважно, как его добиться. Уверен, каждый из нас в матче с «Уралом» выложится по полной и оставит всего себя на поле. Нам нужен трофей, чтобы войти в историю», – приводит слова Сафонова пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, в матче первого этапа финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) «Краснодар» переиграл «Акрон» в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось вничью – 0:0. «Краснодар» вышел во второй этап финала Пути регионов и сыграет с «Уралом» за право выхода в Суперфинал турнира, где победителя этого матча уже ждёт ЦСКА.