Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможное назначение нового главного тренера в «Челси»
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о возможном новом тренере для клуба.
«Мне ничего не говорили. Я здесь в обозначенный период. В остальном, все решения будут принимать владельцы», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.
Текущий сезон Лэмпард начал в качестве наставника «Эвертона», однако покинул клуб в начале 2023 года после серии из четырёх поражений. 44-летний английский специалист вернулся в «Челси» после того, как предыдущий тренер Грэм Поттер был уволен.
«Челси» после поражения от «Арсенала» опустился на 12-ю строчку в таблице чемпионата Англии. Команда набрала 39 очков после 34 туров. От зоны вылета лондонцев отделяет девять очков.
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