Олеся Курочкина — о финале Кубка УЕФА: у нас отравилось полсостава, и мы проиграли 0:6

Футболистка ФК «Звезда-2005», выступающего в Суперлиге, Олеся Курочкина рассказала о финале Кубка УЕФА — 2009, в котором пермская команда сыграла с немецким «Дуйсбургом».
«За день до домашнего финала у нас отравилось полсостава. Всё это наложилось, и в итоге мы проиграли 0:6. Мы играли достойно, но счёт говорит сам за себя. Прямо в начале матча нам поставили пенальти — Надежда Баранова его отразила. Вроде бы мы воспряли, что это хороший знак. Но не получилось перевернуть, хотя атаковали.
Через неделю мы поехали в Дуйсбург. Там было 28 тысяч человек на трибунах, рекорд в Кубке УЕФА. Сыграли 1:1, но по моментам можно было выигрывать 7:1 и брать кубок. Их болельщики нас никак не смутили, просто в Казани, может быть, заострилось внимание на то, что свистели свои же. А в Германии все смотрели на красивый футбол, кричали за своих, но и нас поддерживали», — рассказала Курочкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
- 6 мая 2023
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