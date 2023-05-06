Футболистка пермской «Звезды»: один игрок «Амкара» отправлял варить борщ

Олеся Курочкина, нападающая пермской команды «Звезда-2005», вспомнила общение с футболистам «Амкара». Оба клуба делили один стадион и тренировочные поля.
«Один игрок сказал: «Иди вари борщ». Фамилий называть не буду, это был игрок «Амкара» тех лет. Некоторые считали, что футбол не женский вид спорта. А я думаю, кто это вообще решает. В боксе же не говорят, что бокс не подходит женщинам. Ответила: «Я сама решу, когда мне варить борщ, а когда в футбол играть».
Кажется, это было после какого-то нашего поражения, он так выразил своё отношение к нашей игре. Но больше никто такого не говорил. Может, боятся», — рассказала Курочкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
В нынешнем сезоне российской женской Суперлиги «Звезда-2005» занимает шестое место, набрав 11 очков после семи проведённых матчей.
- 6 мая 2023
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