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Ростов — Факел. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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Сможет ли Вадим Евсеев спасти «Факел» от вылета из РПЛ?

Сможет ли Вадим Евсеев спасти «Факел» от вылета из РПЛ?
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Сегодня в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и воронежский «Факел». Эта игра станет первой для Вадима Евсеева после назначения на пост главного тренера воронежской команды.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать, удастся ли «Факелу» под руководством Евсеева сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге на будущий сезон?

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 25 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).

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