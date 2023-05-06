Клопп — о трансфере Мак Аллистера: пока мне нечего сказать об этом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался комментировать слухи о возможном трансфере полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.
«Что касается трансфера, вы будете первыми, кому сообщат, если что-то произойдёт. Но до тех пор мне действительно нечего сказать об этом», – приводит слова Клоппа 90min.
Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Ливерпуль» представил свой проект и сделал предложение 24-летнему аргентинскому полузащитнику.
Считается, что руководство «Брайтона» намерено выручить не менее € 60 млн за игрока. Контракт Мак Аллистера с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги аргентинец принял участие в 29 матчах, забил в них девять голов и отдал одну результативную передачу.
- 6 мая 2023
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