Лэмпард: в будущем не хочу быть временным тренером

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, как будет подходить к выбору нового места работы после ухода из лондонского клуба.
«Трудно ответить на этот вопрос. Может показаться, что я слишком избирателен, но я думаю, что реальность такова, что многие вакансии на таком уровне представляют собой сложную работу. Это попытка найти проект, клуб, который соответствует тому, куда вы хотите привести этот клуб и команду.
Когда я шёл сюда (в «Челси». — Прим. «Чемпионата»), я, конечно, брался за эту работу с большим сердцем и пониманием того, что я здесь ненадолго. Но на следующем месте не хочу быть временным менеджером. На самом деле я хотел бы иметь возможность работать где-то, где есть шанс развиваться так, как я хочу, и я прекрасно понимаю, что это за путь.
Не хочу показаться слишком придирчивым в этом вопросе. Те трудности, с которыми я сталкивался в тренерской карьере, были непростым испытанием, но такова жизнь. Мне повезло, что я дважды управлял «Челси». «Эвертон» — большой клуб, «Дерби» — тоже. Но, возможно, я буду думать по-другому, когда отправлюсь дальше», — цитирует Фрэнка Лэмпарда The Guardian.
В «Челси» Лэмпард вернулся в начале апреля, возглавив лондонскую команду до конца сезона-2022/2023. Синие проиграли шесть матчей подряд с учётом всех соревнований под руководством английского тренера.
- 6 мая 2023
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