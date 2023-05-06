Заменить Карло Анчелотти в «Реале» могут Хаби Алонсо или Рауль

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо, если нынешний тренер «сливочных» Карло Анчелотти примет приглашение сборной Бразилии. Но не все в руководстве «Королевского клуба» поддерживают эту кандидатуру. Есть и те, кто продвигает идею назначить на пост тренера Рауля Гонсалеса, сообщает издание Caught Offside.

Если Анчелотти согласится возглавить сборную Бразилии, у «Байера» появятся причины для беспокойства, потому что «сливочные» рассматривают Хаби Алонсо как преемника итальянского специалиста и следят за каждым его шагом. Сообщается также, что в руководстве «Реала» нет единого мнения на этот счёт, и некоторые люди во главе мадридского клуба считают, что лучшим кандидатом на пост тренера станет легендарный бомбардир Рауль Гонсалес.

Под руководством Анчелотти «Реал» в текущем сезоне дошёл до финала Кубка Испании и полуфинала Лиги чемпионов, в котором «сливочным» предстоит сыграть с «Манчестер Сити». В Ла Лиге «Реал» отстаёт от главного конкурента, «Барселоны», на 14 очков. «Байер» под руководством Хаби Алонсо занимает шестое место в таблице Бундеслиги за три тура до конца сезона. Рауль Гонсалес с 2019 года работает с молодёжкой «Реала» и в первом же сезоне выиграл с «Кастильей» юношескую Лигу чемпионов.