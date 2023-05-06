Булыкин: после двух побед в Венгрии Черчесову уже поступают предложения из топ лиг Европы

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может заинтересовать клубы из ведущих чемпионатов Европы.

«Всегда поздравляю Станислава Саламовича. Рад, что у него всё получается. Он играет в международных турнирах и получает удовольствие от тренерской деятельности.

После двух побед подряд в чемпионате Венгрии Черчесову могут поступить предложения от команд из топ-5 лиг Европы. Мне кажется, они уже поступают. Вопрос в том, что он решит. Конечно, стоит поехать в чемпионат уровнем выше. Но в выборе есть свои нюансы: какие предложения, какие возможности для трансферов, какая заработная плата и бонусы. Нужно взвешивать всё и выбирать лучшее», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, накануне будапештский «Ференцварош» под руководством российского специалиста второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу. В открывающем 30-й тур чемпионата матче ближайший преследователь «Ференцвароша», «Кечкемет», уступил «Гонведу» со счётом 0:1, в результате чего лишился шансов догнать команду Черчесова, которая, таким образом, стала чемпионом страны.