AS: во время празднования чемпионства «Наполи» в Неаполе убили сына босса мафии

Во время празднования чемпионского титула «Наполи» в Неаполе был застрелен сын босса мафии Винченцо Костанцо, об этом сообщает AS.

После досрочной победы неаполитанцев в Серии А по всему городу происходили массовые гулянья, во время которых от ожогов, ножевых и огнестрельных ранений, а также приступов астмы пострадали более 200 человек. В частности на площади Гарибальди была зафиксирована стрельба, и огнестрельные ранения получил 26-летний Винченцо, сын Маурицио Костанцо, который считается одним из боссов Каморры. Молодого человека увезли на скорой, однако от полученных ранений он скончался в больнице.

Напомним, «Наполи», которым руководит бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, завоевал чемпионский титул впервые после 33-летней паузы.