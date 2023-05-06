Marca: у «Барселоны» нет денег, чтобы подписать Софьяна Амрабата

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат является одним из тех игроков, за которым «Барселона» следит с прошлого сезона. Хави нуждается в укреплении опорной зоны ввиду потенциального отъезда Серхио Бускетса, но оформить трансфер марокканца каталонцы не смогут из-за отсутствия финансов, так считают в издании Marca.
Контракт Амрабата не заканчивается в июне 2023 года, поэтому «Фиорентина» вправе требовать отступные за своего полузащитника. По слухам, речь идёт о € 25 млн, и эта сумма может оказаться слишком большой для «Барселоны», которая вынуждена действовать в рамках ограничений, наложенных после нарушения финансового фэйр-плей. Сообщается, что вариант с арендой вряд ли возможен, поскольку зимой «Фиорентина» уже отказала испанскому клубу в такой просьбе.
Помимо Амрабата, «Барселона» рассматривает кандидатуру Илкая Гюндогана, и в целом приоритетными целями клуба на рынке летом будут игроки, чьи контракты истекают в конце текущего сезона: Лионель Месси, Илкай Гюндоган и Иньиго Мартинес.
- 6 мая 2023
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