Оливье Жиру прокомментировал возможный переход Кристиана Пулишича в «Милан»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о потенциальном переходе в итальянский клуб полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича.
«Думаю, что все хотели бы увидеть Пулишича в «Милане». Он широко известен в Европе, так что это поможет нам. Он игрок с отличными навыками, игрок большого таланта. Он весёлый парень, всегда улыбается. Мы много шутили с ним.
Наше взаимопонимание на поле было таким же отличным, как с Эденом Азаром, хотя с Кристианом я играл меньше. Мы знали, как найти друг друга», – цитирует Жиру CBS Sports.
Согласно информации Calciomercato, приоритеты «Милана» в ближайшее трансферное окно подписать бомбардира, центрального полузащитника и правого вингера. Способность Пулишича одинаково хорошо играть на обоих флангах, а также то, что он иногда выступал в качестве ложной девятки в составе «Челси», может сделать его идеальным кандидатом для «россонери». Кроме того, у Пулишича остался только год контракта с «Челси», и с учётом того что лондонский клуб намечает большую распродажу игроков, трансфер американца в «Милан» выглядит более чем реальным.
Пулишич и Жиру играли вместе за «Челси» на протяжение двух лет в период с 2019 по 2021 год. Сообщается, что после переезда Жиру на «Сан-Сиро» между двумя клубами установились прочные рабочие отношения.
- 6 мая 2023
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