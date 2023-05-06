Ходжсон старше Мэйсона на 43 года. Сегодня «Кристал Пэлас» сыграет с «Тоттенхэмом»

Разница в возрасте главных тренеров «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма» составляет 43 года и 308 дней. В истории английской Премьер-лиги не было случая, чтобы один тренер был настолько старше другого.
Сегодня, 7 мая, «Тоттенхэм» Райана Мэйсона примет «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Это противостояние засвидетельствует новый рекорд в АПЛ: никогда прежде на бровке поля не встречались два тренера с настолько большой разницей в возрасте, как у Мэйсона и Ходжсона.
Наставнику «Пэлас» 75 лет, а главному тренеру «Тоттенхэма» — только 31 год. Их разница в возрасте составляет 43 года и 308 дней. При этом Райан Мэйсон пересекался с Роем Ходжсоном ещё в бытность игроком, и именно при Ходжсоне Мэйсон провёл свой первый и единственный матч за сборную Англии.
К настоящему моменту «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. У «Пэлас» 40 очков в активе, команда Ходжсона расположилась на 11-м месте.
- 6 мая 2023
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