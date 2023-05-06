Лаксальт — о конфликте с Шуниным: сказали друг другу пару нехороших слов, но всё нормально

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос о конфликте с вратарём Антоном Шуниным после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Игроки горячо спорили после финального свистка, а капитану динамовцев Даниилу Фомину и Сабе Сазонову пришлось успокаивать товарищей.

«Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация. Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но всё нормально — это футбол. Никаких конфликтов между нами нет», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что матч завершился победой «Динамо» со счётом 1:0. В компенсированное время второго тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов реализовал пенальти.