Александр Мостовой: матч «Зенита» и «Спартака» — модная история для хайпа

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«В игровом плане «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Последние матчи «Спартак» выигрывает с натяжкой. Но в психологическом и эмоциональном плане они могут побороться с «Зенитом» — это играет важную роль.

«Зенит» в этот день может стать чемпионом. Но какая разница? Не станет чемпионом в этот день — станет в другой. Для хайпа эта история модная. Но для футболистов не играет такой роли. В процентном соотношении 60 на 40 в пользу «Зенита», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало игры — в 18:00 мск.