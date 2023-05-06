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«Ливерпуль» — «Брентфорд» 1:0, результат матча 35-го тура АПЛ 6 мая 2023 года

«Ливерпуль» с минимальным счётом обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственным голом в матче отметился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший на 13-й минуте с передачи Вирджила ван Дейка.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на поле «Брентфорда» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:1.

«Ливерпуль» занимает пятое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги после 35 туров, набрав 62 очка. «Брентфорд» располагается на девятой строчке. Команда имеет в активе 50 очков по итогам 35 матчей.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
06 мая 2023, суббота. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Салах – 13'
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