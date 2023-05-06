«Ливерпуль» с минимальным счётом обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Единственным голом в матче отметился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший на 13-й минуте с передачи Вирджила ван Дейка.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на поле «Брентфорда» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:1.
«Ливерпуль» занимает пятое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги после 35 туров, набрав 62 очка. «Брентфорд» располагается на девятой строчке. Команда имеет в активе 50 очков по итогам 35 матчей.
- 6 мая 2023
-
22:36
-
22:27
-
22:21
-
22:06
-
21:52
-
21:47
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:25
-
21:23
-
21:14
-
21:13
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:47
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:29
-
20:28
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:45
-
19:32
-
19:25
-
19:21
-
19:16
-
19:14