«Барселона» вновь попросила де Йонга и тер Штегена пойти на понижение зарплаты — MD

Полузащитник Френки де Йонг и вратарь Марк-Андре тер Штеген, выступающие за «Барселону», вновь получили от представителей клуба просьбу о снижении зарплаты. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

31-летний тер Штеген и 25-летний де Йонг были среди нескольких игроков «Барселоны», которые в октябре 2020 года подписали с командой новые контракты на необычных условиях: тогда их зарплата была сокращена, но должна была повышаться на регулярной основе, чтобы компенсировать футболистам потерянные от сокращения средства.

На подобный шаг пошло ещё прежнее руководство «Барселоны», желая сократить финансовые проблемы команды. Однако спустя три сезона они никуда не делись, поэтому действующая власть команды вновь обратилась к игрокам с целью пойти на понижение зарплаты. Жерар Пике и Клеман Лангле, которые также подписали новые контракты с командой в октябре 2020-го, больше за неё не выступают. Испанец завершил карьеру, а Лангле играет на правах аренды за «Тоттенхэм».

Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:

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