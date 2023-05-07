«Барселона» продаст Кессье в «Тоттенхэм». Игрока уведомят о решении в конце сезона

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье в летнее трансферное окно покинет команду и перейдёт в «Тоттенхэм». Английский клуб готов сразу заплатить за ивуарийского футболиста € 25 млн. Об этом сообщает журналист Ллуис Мигельсанц в «Твиттере». По сведениям источника, сине-гранатовые ещё не уведомили игрока об уходе, но подобное решение уже принято.

26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. Продажа футболиста, забившего три мяча и отдавшего три результативные передачи в 39 встречах, вероятно, связана с финансовой ситуацией «Барселоны». Клубу нужны деньги, а с учётом того, что «Тоттенхэм» готов заплатить за Кессье всю сумму одним траншем, этот трансфер станет для команды Хави выгодным решением.

Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:

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