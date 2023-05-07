Боксёр Кудряшов открывал матч, Евсеев вёл «Факел» к победе. Фото матча с «Ростовом»

6 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» одержал победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Вадима Евсеева.
Таким образом, прервалась семиматчевая беспроигрышная серия «Ростова» в чемпионате России.
До этого подопечные Валерия Карпина не знали поражений на протяжении семи игр РПЛ (четыре победы и три ничьих). В этих встречах ростовчанам противостояли «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Химки» (1:0), «Торпедо» (2:1), «Оренбург» (2:2), «Зенит» (0:0), «Урал» (3:1) и «Спартак» (1:1).
Последний раз «Ростов» уступал в матче 18-го тура. Тогда команда в родных стенах проиграла «Локомотиву» со счётом 1:3.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
- 7 мая 2023
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