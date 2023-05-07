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Салихова: «Зенит» ждёт чемпионский коридор в Сочи и Оренбурге, там и не такое исполняли

Салихова: «Зенит» ждёт чемпионский коридор в Сочи и Оренбурге, там и не такое исполняли
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила возможность чемпионского коридора от игроков красно-белых для «Зенита» после матча в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Вижу радостные вопли от бывших футболистов «Спартака», что у «Спартака» шансов перед «Зенитом» нет. С каким же они наслаждением про это говорят, прям смакуют! Вот даже Валерий Карпин традиционно проиграл важнейший с точки зрения набора очков матч и не посмел испортить готовящийся «блекло-голубой» праздник.

Я верю в то, что футболисты «Спартака» будут биться до конца и отдадут все силы на поле. В любом случае «Зенит» ждёт чемпионский коридор два раза, в последних матчах в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли, даже в репертуаре группы «Тату» подобных движений не сыскать», – сказала Салихова в интервью Metaratings.

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