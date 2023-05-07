Тренер «Монако» Филипп Клеман объяснил отсутствие Бен-Йеддера в заявке на игру с «Анже»

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер не попал в заявку на матч 34-го тура французской Лиги 1 с «Анже» из-за опоздания на тренировку. Об этом рассказал тренер красно-белых Филипп Клеман. Он также заверил, что лидер атаки сможет принять участие в последних матчах сезона, кроме следующего – с «Лиллем» в 35-м туре Виссам не сыграет из-за дисквалификации
«Отсутствие Бен-Йеддера? Это не моё решение. Решение принималось руководством клуба. У нашего клуба есть правила и определённый распорядок. Он пропустил начало тренировки и был наказан, но эта страница перевёрнута. Всё кончено. Я верю, что Виссам будет доступен в течение следующих недель. Не в следующей игре, потому что он дисквалифицирован, но для остальных – да. Он осознал, что так поступать неприемлемо», – цитирует Клемана RMC.
Таким образом, Бен-Йеддер сможет вернуться в игру в матче с «Лионом» 19 мая (36-й тур чемпионата). В отсутствие Виссама, на счету которого 17 голов в текущем розыгрыше Лиги 1, «Монако» переиграл «Анже» (2:1), который уже вылетел в Лигу 2.
- 7 мая 2023
-
18:27
-
18:26
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:04
-
18:04
-
18:00
-
17:56
-
17:54
-
17:41
-
17:32
-
17:13
-
17:03
-
17:00
-
16:53
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:35
-
16:29
-
16:17
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:43
-
15:34
-
15:30
-
15:27
-
15:26
-
15:24
-
15:16
-
15:13
-
15:08