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«Акрон» обыграл «Волгу» в матче Первой лиги

«Акрон» обыграл «Волгу» в матче Первой лиги
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске прошёл матч 30-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались тольяттинский «Акрон» и ульяновская «Волга». Финальный свисток Владимира Сельдякова зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 28-й минуте: его автором стал нападающий тольяттинской команды Руслан Апеков.

«Акрон» набрал 39 очков и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. Команде остаётся провести матчи с «Рубином», «Аланией», «Велесом» и «Волгарём».

«Волга» с 26 очками располагается в турнирной таблице Первой лиги на 17-м месте. У ульяновской команды до окончания чемпионата остаются матчи с «Балтикой», махачкалинским «Динамо», «Родиной» и «Енисеем».

Россия - Мелбет Первая лига. 30-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Апеков – 28'
Комментарии
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