«Акрон» обыграл «Волгу» в матче Первой лиги
Поделиться
Сегодня, 7 мая, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске прошёл матч 30-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались тольяттинский «Акрон» и ульяновская «Волга». Финальный свисток Владимира Сельдякова зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 28-й минуте: его автором стал нападающий тольяттинской команды Руслан Апеков.
«Акрон» набрал 39 очков и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. Команде остаётся провести матчи с «Рубином», «Аланией», «Велесом» и «Волгарём».
«Волга» с 26 очками располагается в турнирной таблице Первой лиги на 17-м месте. У ульяновской команды до окончания чемпионата остаются матчи с «Балтикой», махачкалинским «Динамо», «Родиной» и «Енисеем».
Комментарии
- 7 мая 2023
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:38
-
19:29
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:26
-
18:21
-
18:18
Партнерский контент