«Акрон» обыграл «Волгу» в матче Первой лиги

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске прошёл матч 30-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались тольяттинский «Акрон» и ульяновская «Волга». Финальный свисток Владимира Сельдякова зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 28-й минуте: его автором стал нападающий тольяттинской команды Руслан Апеков.

«Акрон» набрал 39 очков и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. Команде остаётся провести матчи с «Рубином», «Аланией», «Велесом» и «Волгарём».

«Волга» с 26 очками располагается в турнирной таблице Первой лиги на 17-м месте. У ульяновской команды до окончания чемпионата остаются матчи с «Балтикой», махачкалинским «Динамо», «Родиной» и «Енисеем».