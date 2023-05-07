Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о травме Ивана Облякова

Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о травме Ивана Облякова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о состоянии полузащитника Ивана Облякова, который получил травму в первом тайме матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Будем надеяться, что ничего серьёзного. Ему попало в сплетение нервных окончаний. Мы знаем Ваню, если была бы возможность, он бы продолжил игру. Его не держали мышцы ноги, он не мог продолжать играть», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Оренбург». Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1. На девятой минуте игры отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев, Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев под занавес матча. Перед финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.

Материалы по теме
ЦСКА переиграл «Оренбург» и поднялся на второе место в таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023