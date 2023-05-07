Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о травме Ивана Облякова

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о состоянии полузащитника Ивана Облякова, который получил травму в первом тайме матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Будем надеяться, что ничего серьёзного. Ему попало в сплетение нервных окончаний. Мы знаем Ваню, если была бы возможность, он бы продолжил игру. Его не держали мышцы ноги, он не мог продолжать играть», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Оренбург». Матч завершился победой армейцев со счётом 2:1. На девятой минуте игры отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев, Фёдор Чалов удвоил преимущество хозяев под занавес матча. Перед финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.