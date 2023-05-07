Максим Мухин: Жора Щенников — легенда ЦСКА. Печально, что он уходит

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался насчёт ухода защитника Георгия Щенникова из московского клуба.
«Печально, что Жора уходит. Всё-таки он легенда — сколько лет в ЦСКА… За последнее время мы стали близко общаться, сблизились. Мне очень жалко, что он уходит. Всё равно будем поддерживать связь», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.
Напомним, об уходе Щенникова стало известно в конце апреля. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил грядущее расставание с защитником травмами футболиста.
В нынешнем сезоне Георгий Щенников сыграл только два матча в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.
Всего за ЦСКА игрок обороны провёл 390 матчей, в них он забил 10 голов, отдал 15 результативных передач и заработал 50 жёлтых карточек. Он является трёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.
- 7 мая 2023
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