Максим Мухин: Жора Щенников — легенда ЦСКА. Печально, что он уходит

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался насчёт ухода защитника Георгия Щенникова из московского клуба.

«Печально, что Жора уходит. Всё-таки он легенда — сколько лет в ЦСКА… За последнее время мы стали близко общаться, сблизились. Мне очень жалко, что он уходит. Всё равно будем поддерживать связь», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

Напомним, об уходе Щенникова стало известно в конце апреля. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил грядущее расставание с защитником травмами футболиста.

В нынешнем сезоне Георгий Щенников сыграл только два матча в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.

Всего за ЦСКА игрок обороны провёл 390 матчей, в них он забил 10 голов, отдал 15 результативных передач и заработал 50 жёлтых карточек. Он является трёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.