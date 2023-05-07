Арбитр Федотов: по красной карточке Дуарте в матче с «Зенитом» вопросов быть не может

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3).

«По красной карточке Дуарте в игре с «Зенитом» вопросов быть не может. Тут и скорость, и прямая нога, и, главное, фаза полёта. Он попал Малкому выше голеностопа. Тем более Малком находился спиной к Дуарте. Так что всё правильно, Дуарте виноват сам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Дуарте получил удаление на 75-й минуте. «Спартак» сумел сравнять счёт благодаря точному удару Квинси Промеса с пенальти, однако победу «Зениту» и досрочное чемпионство команде из Санкт-Петербурга принёс точный удар Ивана Сергеева.