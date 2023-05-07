Кузяев: с каждым годом всё сдержаннее себя веду после победы в чемпионате

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался по поводу досрочного чемпионства санкт-петербургской команды в РПЛ после победы в матче со «Спартаком» (3:2).
«Эмоции только положительные. Как я уже говорил, к хорошему быстро привыкаешь. Понимаешь, что тебе нравится становиться чемпионом, и уже не хочется останавливаться.
«Спартак» — молодцы. Они действовали агрессивно. Нам, может быть, этого не хватило. Не лучшая игра в нашем исполнении. Не знаю, с чем это связано. Но победа есть победа. Запоминают результат, поэтому я рад, что мы принесли городу очередное чемпионство на своём поле и в матче с принципиальным соперником.
Что касается радости от чемпионства, с каждым годом сдержаннее себя веду. Может, это связано с возрастом», — сказал Далер Кузяев в эфире «Матч ТВ».
- 7 мая 2023
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