«Ньюкасл» — «Арсенал»: команда Микеля Артеты одержала победу

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне прошёл матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Победу со счётом 2:0 одержал «Арсенал».

В первом тайме матча между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» был забит один гол, его автором стал Мартин Эдегор. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу гостей, а в середине второго тайма «канониры» своё преимущество увеличили.

Нападающий команды Микеля Артеты Габриэл Жезус принял мяч в центре поля и запустил Мартинелли в контратаку. Мартин вошёл в штрафную и прострелил, Фабиан Шер выставил ногу и отправил мяч в свои ворота.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своём счету 65 очков. «Арсенал» — второй, лондонцы набрали 81 очко и продолжают преследовать возглавляющий таблицу «Манчестер Сити».

У занимающего четвёртое место «Манчестер Юнайтед» 63 очка, «дьяволы» свой матч 35-го тура АПЛ проведут сегодня, 7 мая, отправившись в гости к «Вест Хэму». Начало — в 21:00 мск.