Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» — «Арсенал»: команда Микеля Артеты одержала победу

«Ньюкасл» — «Арсенал»: команда Микеля Артеты одержала победу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне прошёл матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Победу со счётом 2:0 одержал «Арсенал».

В первом тайме матча между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» был забит один гол, его автором стал Мартин Эдегор. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу гостей, а в середине второго тайма «канониры» своё преимущество увеличили.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 14'   0:2 Шер – 71'

Нападающий команды Микеля Артеты Габриэл Жезус принял мяч в центре поля и запустил Мартинелли в контратаку. Мартин вошёл в штрафную и прострелил, Фабиан Шер выставил ногу и отправил мяч в свои ворота.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своём счету 65 очков. «Арсенал» — второй, лондонцы набрали 81 очко и продолжают преследовать возглавляющий таблицу «Манчестер Сити».

У занимающего четвёртое место «Манчестер Юнайтед» 63 очка, «дьяволы» свой матч 35-го тура АПЛ проведут сегодня, 7 мая, отправившись в гости к «Вест Хэму». Начало — в 21:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023