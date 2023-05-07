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Тренер вратарей «Зенита в 10-й раз стал чемпионом России/СССР

Тренер вратарей «Зенита в 10-й раз стал чемпионом России/СССР
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Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков 10-й раз в карьере стал чемпионом России/СССР. Все титулы российский специалист завоевал с сине-бело-голубыми.

Напомним, сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.

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