Тренер вратарей «Зенита в 10-й раз стал чемпионом России/СССР

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков 10-й раз в карьере стал чемпионом России/СССР. Все титулы российский специалист завоевал с сине-бело-голубыми.

Напомним, сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.