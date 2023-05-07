Чистяков: втройне приятно стать чемпионами при своих болельщиках в матче со «Спартаком»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал завоевание чемпионского титула в матче с московским «Спартаком».
«Конечно, приятно. Все же знают, что втройне приятно стать чемпионами в Питере при своих болельщиках в игре со «Спартаком».
Хотелось, чтобы мы оформили чемпионство именно сегодня в день игры со «Спартаком». Мы все знали до игры, что даже если мы победим сегодня, то Кубок не вручат и никаких торжеств не будет. Если честно, чуть-чуть расстроились этому», — передает слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.
- 7 мая 2023
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