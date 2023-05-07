Защитник «Зенита» Чистяков: был ненужный пенальти с моей стороны — соглашусь с ним

Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков согласился с назначенным пенальти за свой фол в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2). Это не помешало команде досрочно стать победителем турнира.

«Всё складывалось по нашему сценарию. Был ненужный пенальти с моей стороны. Не смотрел повтор ещё. Общался с Павлом Кукуяном. Он сказал, что одна нога у меня была в мяч, а второй ударил в ногу. Но эпизод пока не смотрел. Но соглашусь с пенальти. Сложная игра, потому что это «Спартак», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».