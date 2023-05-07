Соболев: не буду поздравлять игроков «Зенита» с титулом. Я там почти ни с кем не общаюсь

Нападающий «Спартака» Александр Соболев решил не поздравлять игроков «Зенита» с победой в Российской Премьер-Лиге. Это случилось после очного матча команд (2:3) в 26-м туре чемпионата страны.

«Кого-то поздравлю из «Зенита» с титулом? Я особо из «Зенита» ни с кем не общаюсь. Только если с ребятами из сборной. Не думаю, что буду их поздравлять», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Соболев забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 30 матчах.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона в чемпионате России осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».