150 болельщиков «ПСЖ» не пустили на игру в Труа

Около 150 фанатов «ПСЖ», прибывших на игру 34-го тура французской Лиги 1 с «Труа», не пустили на стадион, сообщает L’Equipe.

Члены фанатской группировки Collectif Ultras Paris, прибывшие в Труа из Парижа на 10 автобусах, были вынуждены вернуться домой после более чем часа ожидания перед входом на стадион «Стад де л’Об». Руководство «ПСЖ» аннулировало билеты болельщиков на эту игру из-за протестной акции, которую группировка провела перед домом Неймара с прошлую среду.

Отмечается, что фанаты более часа пытались договориться с представителями парижского клуба, но добиться разрешения посетить игру не смогли. Что касается самого матча, то «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1 и на шесть очков оторвался от «Ланса» в турнирной таблице чемпионата.