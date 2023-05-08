Клеман — о Головине: сегодня он выложился на полную

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман ответил на вопрос о форме полузащитника Александра Головина, который отметился эффектным голом в ворота «Анже».

«В последние недели он был не в лучшей физической форме из-за болезни. Сегодня он выложился на полную, и я увидел его в раздевалке полностью измождённым. Как и вся команда, он сыграл энергично, отлично отреагировав на последние неудачи. Хотелось бы не пропускать гол, но важно то, что нам удалось оторваться от «Лилля», – цитирует Клемана пресс-служба «Монако».

Напомним, вчера, 7 мая, в матче 34-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Монако» на стадионе «Раймон Копа», встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. В концовке первого тайма российский полузащитник Александр Головин вывел «Монако» вперёд ударом из-за пределов штрафной площади. На 60-й минуте Мирон Боадю удвоил преимущество монегасков. Вскоре Абдалла Сима отыграл один мяч.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 64 очка в 33 играх. «Анже» находится на последнем, 20-м месте с 14 очками.