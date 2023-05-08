«Титул рядом». Микель Артета считает, что «Арсенал» ещё может выиграть чемпионат

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал турнирную ситуацию в английской Премьер-лиге, заявив, что «канониры» будут бороться за титул, пока остаются шансы.

«Мы хотим продолжать борьбу. Титул рядом, он не слишком далеко от нас. Единственное, что мы можем сделать, это продолжать настаивать на своём, а не отворачиваться и не отвлекаться на что-то другое. Нужно быть решительными каждый день. Давайте продолжим бороться и посмотрим, что произойдёт.

Победа в матче с «Ньюкаслом»? Я могу описать её одним словом — это гордость. Когда есть вопросы, следует правильно отвечать на них. Мы проиграли им в прошлом году и не забыли те ощущения, которые испытывали в раздевалке тогда, они снова обострились. Игроки вспомнили, какими противными и неприятными были те эмоции, они должны были снова это прочувствовать. Недостаточно было просто говорить об этом… Не нужно быть гением, чтобы понять, как это было больно. В тот раз ключевым словом было «боль», а потому они жаждали мести, она была у них внутри», – сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал», возглавлявший таблицу АПЛ на протяжении большей части сезона, в матче 35-го тура на выезде переиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. «Канониры» сократили отставание от «Манчестер Сити» до одного очка, однако у «горожан» на одну игру меньше.