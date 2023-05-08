Тухель попросил руководство «Баварии» подписать Дембеле

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель попросил у руководства клуба подписать нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, Тухель рассматривает Дембеле в качестве замены форварду Садио Мане, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Бавария» всерьёз заинтересована в подписании Дембеле, если «Барселоне» не удастся продлить контракт с форвардом.

Ранее «Бавария» оштрафовала Мане на € 350 тыс. за конфликт с одноклубником Лероем Зане после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Его контракт с клубом истекает в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 30 матчах, записав в свой актив 8 голов и 7 результативных передач.