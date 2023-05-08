У Леау есть шанс восстановиться к первому матчу ЛЧ с «Интером»

У вингера «Милана» Рафаэла Леау есть шанс восстановиться от повреждения до первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера», который состоится 10 мая. Об этом сообщил журналист Даниэле Лонго.

По сведениям источника, повреждение было связано с мышечной усталостью, а состояние футболиста будет оценено завтра. В клубе есть большой оптимизм, что Рафаэл сыграет с «Интером».

Напомним, на 10-й минуте матча с «Лацио» в последнем туре Серии А футболист был заменён и покинул поле. По предварительной информации и сообщениям различных источников, Леау получил повреждение приводящей мышцы бедра.

В текущем сезоне на счету Леау 43 матча за «россонери» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Трансферная стоимость вингера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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