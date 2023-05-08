Мартин Эдегор прокомментировал победу «Арсенала» над «Ньюкаслом»

Вчера, 7 мая, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне прошёл матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Победу со счётом 2:0 одержал «Арсенал». После окончания встречи норвежский полузащитник лондонцев Мартин Эдегор прокомментировал победу своего клуба.

«Мы продемонстрировали нечто особенное. Приехать сюда и выиграть – это нелегко. Нужно быть умными и иногда невыносимыми. Это большой шаг вперёд для такой молодой команды, как у нас.

После того как мы потеряли очки с «Манчестер Сити», мы победили «Челси» и сегодня здесь, что показывает нашу ментальность. Нужно продолжать и бороться до конца. Это футбол, всё может случиться – должны быть готовы», — приводит слова Эдегора BBC.

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