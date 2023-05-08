Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартин Эдегор прокомментировал победу «Арсенала» над «Ньюкаслом»

Мартин Эдегор прокомментировал победу «Арсенала» над «Ньюкаслом»
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 7 мая, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне прошёл матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Победу со счётом 2:0 одержал «Арсенал». После окончания встречи норвежский полузащитник лондонцев Мартин Эдегор прокомментировал победу своего клуба.

«Мы продемонстрировали нечто особенное. Приехать сюда и выиграть – это нелегко. Нужно быть умными и иногда невыносимыми. Это большой шаг вперёд для такой молодой команды, как у нас.

После того как мы потеряли очки с «Манчестер Сити», мы победили «Челси» и сегодня здесь, что показывает нашу ментальность. Нужно продолжать и бороться до конца. Это футбол, всё может случиться – должны быть готовы», — приводит слова Эдегора BBC.

Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ

Материалы по теме
«Арсенал» спасли штанги и VAR. Теперь место «Ньюкасла» в ЛЧ не кажется таким очевидным
«Арсенал» спасли штанги и VAR. Теперь место «Ньюкасла» в ЛЧ не кажется таким очевидным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023