Массимилиано Аллегри: Полю Погба ещё нужно прибавлять

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе своей команды в матче чемпионата Италии над «Аталантой». Игра завершилась со счётом 2:0.
«Эта победа была заслуженной, играть в Бергамо всегда нелегко. Что мне не понравилось? После хорошего старта мы потеряли слишком много мячей, а потом дали «Аталанте» слишком много возможностей. Погба? Сегодня он выступил ещё лучше. Он получает больше игрового времени, это нормально, что ему ещё нужно прибавлять, но важно, что с этого момента и до конца чемпионата его игровое время продолжает увеличиваться. Я уже 15 дней наблюдаю, как у него всё хорошо, поэтому я подумал, что это подходящий матч для него, он немного более творческий игрок, чем Костич. Гонка за выход в Лигу чемпионов? После вчерашних результатов цель по набору очков выросла, на данный момент она составляет 74. «Аталанта» — сильная команда, это физически сильная команда, но мы хорошо защищались против них», – приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».
- 8 мая 2023
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