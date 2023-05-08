Сергеев: не напрягает, что в РПЛ всё однотипно. Дай бог стать чемпионами как можно больше
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями после матча 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), после которого сине-бело-голубые оформили чемпионство.
«Не напрягает, что в РПЛ всё однотипно. Это работа. Такая же, как и у вас работа каждый день — интервью, спрашивать интересных людей. У нас работа каждый день выходить на тренировочный процесс и играть. В этом ничего такого нет. Дай бог стать чемпионами как можно больше», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Зенит» после 26-го тура чемпионата России набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом пятый раз подряд.
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