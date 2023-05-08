Соболев: Малком и Клаудиньо — жёсткие провокаторы. В России их вознесли до небес

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев назвал футболистов санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо жёсткими провокаторами за их поведение в матче с красно-белыми в 26-м туре РПЛ (2:3). Российский форвард заявил, что бразильцев в России вознесли до небес так, что к ним нельзя прикоснуться.

«Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается)… Так вот, Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе. Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, ещё что-то — какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему тоже кое-что сказал. Он и Клаудиньо — два жёстких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так.

Потом опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди». На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю.

Удивлён ли я их поведением? Им дали себя так вести — они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках — к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».