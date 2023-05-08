Малафеев — о матче «Зенит» — «Спартак»: идеальный сценарий для оформления чемпионства РПЛ
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче со «Спартаком» (3:2). Благодаря этой победе команда Сергея Семака досрочно оформила чемпионство в РПЛ сезона-2022/2023.
«Меня радует, что «Зенит» оформил чемпионство в таком ярком матче: ошибки, эмоции, голы и такая развязка в игре против принципиального соперника. Я вместе со всеми поклонниками нашего клуба, безусловно, рад чемпионству «Зенита».
«Зенит» на протяжении всего чемпионата показывал чемпионский характер. Команда на протяжении всего чемпионата шла ровно и в каждой игре шла к цели. Развязка в минувшей игре — идеальный сценарий для оформления титула чемпиона России», — приводит слова Малафеева «Матч ТВ».
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