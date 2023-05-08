Видео: Райс подарил свою футболку плачущему маленькому болельщику «Вест Хэма»
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Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс отметился милым поступком после окончания матча 35-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Видео: Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма»
После окончания матча полузащитник направлялся в подтрибунные помещения, однако на своём пути заметил маленького мальчика, болеющего за «молотобойцев». Болельщик плакал, а Райс, заметив это, подошёл выяснить, в чём дело, обнял ребёнка и подарил ему свою футболку.
24-летний Райс — капитан «Вест Хэма». В 44 сыгранных матчах за лондонцев в текущем сезоне во всех турнирах полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В СМИ появлялась информация об интересе к нему ряда английских команд.
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