Зобнин: на матче «Зенит» — «Спартак» была крутая атмосфера — все отвыкли от полных трибун

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями от матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:3).

«Была крутая атмосфера на матче. Непривычно уже, действительно. Потому что отвыкли все от полных трибун. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах у нас была такая атмосфера», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 7 мая, после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» «Зенит» набрал 64 очка в турнирной таблице и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.

«Спартак» после 26-го тура РПЛ находится на четвёртой строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков.