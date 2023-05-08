Зобнин: на матче «Зенит» — «Спартак» была крутая атмосфера — все отвыкли от полных трибун
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями от матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:3).
«Была крутая атмосфера на матче. Непривычно уже, действительно. Потому что отвыкли все от полных трибун. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах у нас была такая атмосфера», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера, 7 мая, после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» «Зенит» набрал 64 очка в турнирной таблице и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.
«Спартак» после 26-го тура РПЛ находится на четвёртой строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков.
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