«Челси» и «Ньюкасл» поборются за Рафинью из «Барселоны» — Sport.es
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«Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» поборются за вингера «Барселоны» Рафинью в летнее трансферное окно, информирует Sport.es.
Согласно сведениям источника, каталонцы готовы продать бразильца за € 80 млн. При этом ранее сине-гранатовые не хотели понижать планку стоимости Рафиньи ниже € 90 млн. В случае выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон первым приоритетом для футболиста станет «Ньюкасл», а не «Челси».
Отмечается, что сам игрок изначально не хотел уходить из «Барселоны», но теперь с учётом своего положения в команде он готов вернуться в АПЛ. Ранее Рафинья выступал за «Лидс Юнайтед».
Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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