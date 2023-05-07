«Барселона» летом собирается продать пять футболистов

В летнее трансферное окно руководство «Барселоны» запланировало несколько продаж футболистов, чтобы оптимизировать финансовое состояние клуба. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере». По сведениям источника, сине-гранатовые открыты к продаже Франка Кессье, Рафиньи, Маркоса Алонсо, Эрика Гарсии и Феррана Торреса.
Продажи этих футболистов помогут «Барселоне» соответствовать правилам фэйр-плей испанского чемпионата и, соответственно, подписывать новых футболистов. В числе новичков может оказаться и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, чьё соглашение с парижанами истекает в конце сезона. Месси был в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год.
Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 7 мая 2023
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:20
-
11:03
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:50
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
06:11